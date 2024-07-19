مصدر حكومي مطلع: رئيس الوزراء يتابع موقف تأثير الهجمة السيبرانية الدولية

جدة - نرمين السيد - كشف مصدر حكومي مطلع، منذ قليل، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع موقف تأثير الهجمة السيبرانية الدولية على حركة الطيران من وإلى مصر.





جاء ذلك في نبأ عاجل، عبر قناة "إكسترا نيوز".

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