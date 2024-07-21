نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يلتقي رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء بتنظيم ورعاية من وزارة الأوقاف، على أن يتم إعلان شروط التقديم والمواعيد لاحقًا.