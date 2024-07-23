بعد الطرد أمام الأهلي.. بيراميدز يوقع عقوبة مالية على الشيبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:32 مساءً - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز علي تطبيق لائحة العقوبات علي المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق، بعدما تلقي بطاقة حمراء "طرد" خلال مواجهة الأهلي التي جمعتهما أمس الاثنين بالدورى المصرى.

ويوقع الجهاز الفني لبيراميدز عقوبة مالية ضخمة علي محمد الشيبي بسبب الطرد أمام الأهلي، حيث إن تهور اللاعب تسبب في فقدان الفريق لخدماته منذ الدقيقة 80، وهو ما أدي لتقليل فرص الفريق في ادراك التعادل مع المارد الأحمر.

وتأكد غياب محمد الشيبي عن فريقه في مباراتين على أقل تقدير بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الأهلي والتي خسرها الفريق السماوي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتنص اللائحة أنه من يتعرض للطرد المباشر يغيب مباراتين أو أكثر وبذلك يتأكد غياب الشيبي عن مباراتي بيراميدز القادمتين بالدوري أمام الزمالك وفاركو.