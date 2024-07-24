حماس: خطاب نتنياهو أمام الكونجرس مسرحية استعراضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:26 مساءً - اعتبرت حركة حماس، أن خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، مسرحية استعراضية لتبرير مجازره ضد المدنيين في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابعت حركة حماس: "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة".

ونقلت رويترز عن مسؤول في حماس، قوله: "خطاب نتنياهو يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه من المخزي أن يتحدث نتنياهو أمام الكونجرس دون أن يشير إلى صفقة لعودة المحتجزين في غزة.