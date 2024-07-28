وزير الكهرباء: انخفاض الأحمال الكهربائية يُحسن استقرار الشبكة القومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:31 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدلات الأحمال الكهربائية شهدت تراجعاً ملحوظاً، على مدار اليومين الماضيين، مع انخفاض درجات الحرارة، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة، وضمان استقرار الشبكة القومية،

ووفقاً لتقارير المركز القومي للتحكم، انخفضت الأحمال القصوى يوم الجمعة 26 يوليو إلى 35700 ميجاوات، بينما بلغت يوم السبت 27 يوليو 36500 ميجاوات. وقد بلغ أقصى حمل للشبكة خلال وقت الذروة هذا العام 38 ألف ميجاوات.

وأوضح الوزير، أن هذا التراجع في الأحمال القصوى، يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود، بقيمة 127 مليون جنيه لكل 1000 ميجاوات، يتم خفضها في الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم.

وأشار الدكتور عصمت إلى أن هناك متابعة مستمرة للشبكة القومية ومعدلات الأحمال على مدار الساعة، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية وتحسين معدلات الأداء.

أكد الوزير على إلتزام الوزارة بتقديم خدمة كهربائية لائقة تتناسب مع دعم الدولة المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.