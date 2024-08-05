نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بيان عاجل من «التعليم» بشأن مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 غدًا الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين عن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

سيعقد المؤتمر غدًا، الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

الوزير: محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. الموعد: الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، الساعة 12:00 ظهرًا.

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، الساعة 12:00 ظهرًا. الموضوع: إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 وأسماء أوائل الطلاب.

رابط الحصول على النتيجة

سيتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 فور الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

زيارة الموقع الإلكتروني:

انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار أيقونة النتائج:

من الصفحة الرئيسية، اختر "نتائج الامتحانات" للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024.

إدخال البيانات المطلوبة:

قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في الحقول المخصصة.

الضغط على "استعلام":

اضغط على أيقونة "استعلام" لعرض النتيجة.

عرض النتيجة:

ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 فور الإعلان الرسمي.

توزيع درجات الثانوية العامة

1. شعبة علمي علوم:

اللغة العربية: 80 درجة

80 درجة اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

50 درجة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

40 درجة الكيمياء: 60 درجة

60 درجة الفيزياء: 60 درجة

60 درجة الأحياء: 60 درجة

60 درجة الجيولوجيا والعلوم البيئية: 60 درجة

2. شعبة علمي رياضيات:

اللغة العربية: 80 درجة

80 درجة اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

50 درجة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

40 درجة الكيمياء: 60 درجة

60 درجة الفيزياء: 60 درجة

60 درجة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة

30 درجة التفاضل والتكامل: 30 درجة

30 درجة استاتيكا: 30 درجة

30 درجة ديناميكا: 30 درجة

3. الشعبة الأدبية: