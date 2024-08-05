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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى النادي الأهلي اهتمامه الكبير بضم يوسف مكرم، نجم نادي بورفؤاد وهداف فريقه في بطولة القطاعات بتسعة أهداف، وذلك بعد تألقه اللافت في صفوف فريقه وقدراته الهجومية المميزة.

يبلغ يوسف مكرم 18 عامًا، كان محط أنظار العديد من الأندية، بما في ذلك النادي المصري، الذي كان يسعى لضمه لتعزيز صفوفه إلا أن مطالب نادي بورفؤاد المالية العالية، والتي وصلت إلى 2 مليون جنيه، حالت دون إتمام الصفقة مع المصري.

مهاجم بورفؤاد يدخل دائرة اهتمام الأهلي

وقد لفت يوسف مكرم انتباه محمد شوقي، لاعب النادي الأهلي السابق، الذي أعجب بأدائه ومهاراته في خط الهجوم.

اقترح شوقي انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي بعد موافقة اللاعب وولي أمره،حيث بدأت المفاوضات بين الأهلي ونادي بورفؤاد.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات في الصفقة، حيث يسعى الأهلي لتلبية مطالب نادي بورفؤاد المالية من أجل ضم اللاعب الصاعد.

