نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: توفير كافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة بالعام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأرسلته على جميع المديريات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي.

ونص الكتاب الدوري، علي إنه حرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي، بجميع المدارس خلال فترة سير العملية التعليمية،وفي ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد (۲۰۲۵/۲۰۲٤؛ فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ كافة الإجراءات المتعارف عليها والمتعلقة بالعام الدراسي الجديد، والتنبيه بالالتزام مشددا بما يلي:

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان بالمحافظات والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة.

2_تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب - بشكل متكامل - مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها، ويتم تقييمها من خلال المعلم (رائد الفصل) وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتقييم ميول واتجاهات الطلاب، والأخذ برأي المعلم (رائد الفصل)، مع إدراج ذلك في إخطار النجاح.

3- توفير كافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة، وتجعلها مكانا محببًا له، لترسخ في وجدانه الاعتزاز بذاته، والافتخار ببلاده، وهو الدور الاجتماعي المنوط بها؛ مما يكون له أكبر الأثر في حرص الطالب على الحضور للمدرسة.

4- تشجيع المعلمين على إنساب الطلاب مهارات التفكير الناقد، والابتكاري، والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق الالعاب لأهل المدارية المؤسسات التعليمية، مما يضمن خلق أجيال واعية ومتميزة، ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن، ومؤهلة للتعامل مع تحديات المستقبل.

5- ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداء هم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل.

6_الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديري ووكلاء المدارس والموجهين الفنيين، والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن، دون الإخلال بأي منها مع توجيه الشكر والتقدير للمتميزين منهم قصص تميزهم ونجاحاتهم لتشجيع زملائهم وتحفيزهم.

7_ تفعيل دور المراكز الإعلامي بالمديريات، والإدارات والمدارس من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام، والتنسيق مع مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

8_الاستمرار في عقد لقاءات دورية بين مديري المديريات والإدارات والمدارس، مع أولياء الأمور،والمعلمين والطلاب يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، والتأكيد على تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وعقدها إذا تطلب الأمر ذلك.

9_ضرورة الالتزام بقيام المعلمين - الذين تم تدريبهم على البرامج الدراسية المطورة -بتدريس تلك البرامج، والعمل على تدريب باقي المعلمين بالتنسيق مع الإدارات المركزية للتعليم

العام والفني بالوزارة.

10- تنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، ورفع الوعي الثقافي - بصفة عامة - والوعي البيئي بصفة خاصة - لدى الطلاب.

11- التأكيد على تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول لاختيار رائد الفصل ومقرري الأنشطة.

12- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين)، والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم - لا سيما النفسية - وعقد لقاءات دورية شهرية معهم، وذلك بحضور كل من مديري المديريات والإدارات والمدارس واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لتذليل أية صعوبات، أو معوقات قد تحول بينهم وبين تحقيقهم لأهدافهم وتحصيلهم الدراسي، مع التأكيد على تخصيص أماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس والمنشآت التعليمية.

13_ عدم تنفيذ أية برامج أو دورات تدريبية للعاملين من المعلمين والإداريين، سواء كانت داخلية أو جهات مائحة أو غير ذلك، إلا بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وذلك في ضوء القرارات الدورية الصادرة في الشأن.

14_ الاهتمام بمرحلة رياض الاطفال، والتأكيد علي أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، والتي في ضوئها يحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.

15- سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى، بمراحل التعليم المختلفة، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب، واللائق بالمدرسة.

16 - الالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، وفقا للقرارات

الوزارية، واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

17_ توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وبخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية، وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة إلا من خلال تصريح كتابي.