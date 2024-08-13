نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: تقليص مواد الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس فكرة خفض مواد الثانوية العامة، ودمج البعض الأخر.

وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يناقش وزير التربية والتعليم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع غدا، قبل المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا.



ووفقًا للمصادر، فإن المقترح الذي تدرسه الوزارة، عبارة عن أن يتم تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب كل شعبة سواء أدبية أو علمية علمي علوم وعلمي رياضة.

وطبقا للمصادر، فأن المقترح يتضمن أن يدرس طلاب شعبة علمي علوم المواد الأساسية الآتية،( اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى_ الأحياء _ الكيمياء _ الفيزياء ).

وتتضمن المواد الأساسية لشعبة الرياضيات وفقًا للمقترح، الأتي ( اللغة العربية _ اللغة الاجنبية الأولى _ الرياضيات البحتة _ الكيمياء_ الفيزياء ).



أما المواد الأساسية للشعبة الادبية، التي سيدرسها الطالب وفقًا للمقترح، تتضمن التالي، ( اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى_ التاريخ_ الجغرافيا _ الإحصاء)، إضافة لذلك سوف يدرس الطالب بكل شعبة بجانب المواد الأساسية، مواد أخرى خارج المجموع.

يذكر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حلول التحديات التي تواجه منظومة التعليم قبل الجامعي، كما سيتم الإعلان عن حلول جذرية لإنهاء مشكلة كثافة الطلاب في الفصول.