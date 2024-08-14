السفير المصري لدى بنما يلتقى مع السيد الدكتور Fernando Boyd وزير الصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - التقى السيد السفير حازم حنفي سفير جمهورية مصر العربية لدى بنما السيد الدكتور Fernando Boyd وزير الصحة حيث استعرضا مجالات التعاون في المجال الصحي من حيث تبادل الخبرات الطبية، ومبادرات الصحة العامة التي توليها مصر أولوية وأهمية بالغة، ودراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الصحة العامة لتعزيز التعاون والعمل المُشترك.

جدد السفير المصري الدعوة إلى الوزير البنمي للمشاركة النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقدة خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024. كما تم التباحث بشأن إمكانات مصر في الصناعات الدوائية والأهمية التي توليها لتصدير الأدوية واللقاحات لمختلف دول العالم خاصة بعد نجاح مصر في تصدير الأنسولين لكوبا ورغبتنا في التوسع في أمريكا اللاتينية بما يتماشى مع استراتيجية بنما لكي تصبح مركزاً للصناعات الدوائية، حيث يحظى الدواء المصري بتنافسية وجودة عالية.