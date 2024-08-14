نائب وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة حوكمة منظومة الرعايات والحضانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا للجنة حوكمة منظومة الرعايات والحضانات، مع عددًا من قيادات الوزارة، لدراسة وتقيم ومتابعة ما تم إنجازه في أعمال تطوير وميكنة وحوكمة منظومة الرعايات والحضانات، ضمن خطة تطوير منظومة الرعايات والحضانات، فى إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تابع خلال الاجتماع نسب إشغال الاسرة في أقسام الرعايات والحضانات في المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة، واطلع على عرض تفصيلي لخطة عمل تضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير، اطلع على تقرير مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية لمشروع الرعايات والحضانات والطوارىء، وما تم توفيره أو تحويله من خلال الغرفة المركزية، واستمع لبعض التحديات التي تواجه المنظومة، ومنها قلة أعداد الأسرة وعدم تناسبها مع المعدلات العالمية، وعدم إدراج أسرة بعض الجهات ضمن المنظومة الإلكترونية، حيث أوصى بضرورة التنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة، للتسجيل على مشروع "رعايات مصر"، بما يساهم في سرعة توفير الاسرة والحضانات للمرضي.

وتابع «المتحدث الرسمي للوزارة» أن نائب الوزير ناقش وضع ألية موحدة لتشغيل أسرة الرعاية الحرجة (كبار-أطفال) والحضانات، وكذلك تطبيق بروتوكول علاجى موحد، مؤكدا زيادة تعاقد المستشفيات الخاصة مع التأمين الصحي.

واضاف «عبدالغفار» ان نائب الوزير اكد على أن التعاون مع الجهات الاخرى والقطاع الخاص هو احد الادوات الهامة لحل جميع التحديات التي تواجه منظومة الرعايات، واوصي بضرورة زيادة أعداد الأسرة في المناطق الاكثر احتياجأ وضرورة وضع خطة لاستغلال الأسرة المتاحة الاستغلال الامثل، وزيادة عدد القوى البشرية من أطباء وتمريض العنايات المركزة والحضانات.

حضر الاجتماع الدكتور انور اسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير القائم بتسيير أعمال رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة.