ضبط عنصرين إجراميين بالغربية وأسيوط لحيازتهما كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-



مديرية أمن الغربية

- ضبط (إحدى السيدات) ، بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى ، وبحوزتها (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



مديرية أمن أسيوط

- ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح ، وبحوزته (6,500 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض – ميزان حساس).

- تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.