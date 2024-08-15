ضبط صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد بالقاهرة لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المذكور وعثر داخل الورشة على (2 بندقية خرطوش – 14 طبنجة معدلة – 15 طبنجة صوت - 5 طبنجات ضغط غاز - 8 بنادق ضغط هواء - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 27 خزينة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتعديل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.