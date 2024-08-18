شرمندة الدسوقي تستعرض أبرز فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين خلال الأسبوع السابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - استعرضت شرمندة الدسوقي مراسلة قناة دي ام سي، في تقرير لبرنامج "8 الصبح"، أبرز فعاليات وأنشطة الأسبوع السابع من فعاليات مهرجان العلمين، حيث ما زالت هناك كثير من الأنشطة الرياضية مستمرة مثل ألعاب البادل ومسابقات كرة السلة في الفعاليات الرياضية ومستمر أيضا سابق السيارات على طول الممشى السياحي ومعرض الأسرة المصرية ويتم من خلاله عرض المنتجات المصرية بنسبة 100%.

كما تحدثت عن انتهاء فعاليات مهرجان نبته اليوم، حيث بدأت فعالياته من يومين وينتهي اليوم من خلال عدد كبير من الأنشطة الترفيهية تحت عنوان الرائد الصغيرة وتكريم عدد كبير من الأطفال في مجالات الابداع والابتكار والتفكير وتقديم جوائز، وأشارت إلى بداية فاعلية "القاضية" وهي عدد كبير من الألعاب القتالية، كما سيكون زوار العلمين على موعد مع صاحبة السعادة إسعاد يونس والموسيقار عمر خيرت، وفي ختام الأسبوع السابع سيكون حفل كايروكي.