تردد القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويحتضن ملعب "أولد ترافورد"، هذه المواجهة القوية بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة العرض: HD.