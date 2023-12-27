نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. أونانا متردد بشأن المشاركة في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ستقام بطولة أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في ساحل العاج.

وبينما تنتظر إفريقيا كلها الأسود التي لا تقهر، يواجه ريجوبير سونج، مدرب الكاميرون، صداعًا قبل نشر قائمته رسميًا.

وبعد الغياب عن منصة التتويج في عام 2021 على أرضها، من الواضح أن الكاميرون تريد تقديم بطولة استثنائية في ساحل العاج.

حيث يرغب لاعبو المدرب ريجوبيرت سونج، المدرب الوطني للأسود التي لا تقهر، تقديم أداءً أفضل بأي ثمن مما كانت عليه في النسخة السابقة، لكنها قد تكون مهمة صعبة إلى حد ما بالنسبة للكاميرون.

ووقعت الأسود في مجموعة الموت إلى جانب بطل إفريقيا السنغال وغينيا كوناكري بقيادة سيرهو غيراسي وغامبيا.

والأفضل من ذلك هو أن الكاميرون خسرت مؤخرًا برايان مبيومو، الذي تم استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد إصابة كبيرة مع برينتفورد، لكن انسحاب الأخير ليس هو الخبر السيئ الوحيد الذي تلقاه ريجوبرت سونج.

حيث أخبر أندريا أونانا حارس مرمي مانشستر يونايتد، الاتحاد الكاميروني بعدم رغبته في تمثيل بلاده في تلك البطولة.

ورفض أونانا الانضمام إلى الفريق في كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون، وهي البطولة التي فاز بها منتخب الأسود التي لا تقهر، تم إرجاع أندريه أونانا إلى مقاعد البدلاء.

وبعد ذلك، تم إيقافه من قبل ريجوبير سونج خلال مونديال قطر 2022، وأعقب ذلك اعتزاله الدولي، وبعد فترة وجيزة، خرج من الاعتزال مرة أخرى ليعود لإنقاذ الكاميرون التي كانت تكافح من أجل التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن أندريه أونانا لا يرغب في المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

ولكونه في وضع صعب للغاية مع مانشستر يونايتد، الذي يحتاجه أكثر من أي وقت مضى خلال نفس الفترة، فإن حارس مرمى الشياطين الحمر متردد حقًا في مغادرة ناديه للدفاع عن ألوان الكاميرون خلال كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج.