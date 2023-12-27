نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالترددات.. القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 27-12-2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جوديسون بارك.
ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وفي رصيده 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يدخل ايفرتون هذه المباراة وفي رصيده 16 نقطة في المركز السابع عشر.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي
ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم:-
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansa