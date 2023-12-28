تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عاشقي ومحبي كرة القدم المباراة الهامة التي من المقرر لها أن تجمع فريق الاهلى أمام نظيره مودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الخميس، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد مودرن فيوتشر

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 - 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل الأهلي المباراة في نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعد حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، خلال 9 مشاركات له في البطولة، حيث احتضنت المملكة العربية السعودية البطولة وحقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، وبعد ذلك خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين، ونجح في تخطي أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحصد البرونزية.

من المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ورامي ربيعة - على معلول.

خط الوسط: كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيري تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائى كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

تردد قناة أون تايم سبورت1

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معادل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

التردد: 12091

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي