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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا يكثر البحث عن جدول مباريات مصر، حيث يتطلع عشاق كرة القدم المصرية إلى متابعة أداء منتخبهم ومعرفة القنوات الناقلة للبطولة.

من المقرر أن تستضيف كوت ديفوار، كأس أمم إفريقيا هذا العام وتتنافس على أرضها مع منتخبات القارة في النسخة 34 من البطولة، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له فى البطولة حيث تتصدر مصر قائمة حائزي البطولة برصيد 7 مرات.

القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

مباراة ساحل العاج x غينيا بيساو 13 يناير 2024 مباراة نيجيريا x غينيا الاستوائية 13 يناير 2024 مباراة مصر x موزمبيق 14 يناير 2024 مباراة غانا x الرأس الأخضر 14 يناير 2024 مباراة السنغال x جامبيا 15 يناير 2024 مباراة الكاميرون x غينيا 15 يناير 2024 مباراة الجزائر x أنجولا 16 يناير 2024 مباراة بوركينا فاسو x موريتانيا 16 يناير 2024 - دور الـ 16 من 25 إلى 29 يناير 2024.

- ربع النهائي من 2 إلى 5 فبراير 2024.

- نصف النهائي من 8 إلى 10 فبراير 2024. النهائي 11 فبراير 2024.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية تبث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

كأس الأمم الأفريقية 2024

يتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع كُلًا مِن:

موزمبيق

غانا

الرأس الأخضر

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2024

التوقيت التاريخ المباراة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الأحد 14 يناير 2024 مصر - موزمبيق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 18 يناير 2024 مصر - غانا العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الاثنين 22 يناير 2024 مصر - الرأس الأخضر