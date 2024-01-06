عاجل- "اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - "اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا، يبحث عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية، عن كيفية مشاهدة المباريات القادمة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

لم يتبقى سوى القليل الذي يفصلنا عن انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، الذي يشارك فيها منتخب مصر الأول رفقه 23 منتخب آخرين من القارة السمراء.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

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"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

وفي ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات بالمباراة الافتتاحية، بين منتخبي ساحل العاج (كوت ديفوار) صاحب الأرض والمستضيف للبطولة ضد فريق غينيا بيساو يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على الأراضي الايفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا

وتذاع أحداث مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

قنوات مجانية لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا

قناة فوكس سبورت على النايل سات

تردد القناة: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد فوكس سبورت على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11623

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

القناة الألمانية

القمر الصناعي: أسترا سات 19 "sport digital"

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

معدل الاستقطاب: عمودي

القناة الجزائرية الأولي

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 هي النسخة رقم 34 في تاريخ مسابقة كرة القدم، للمنتخبات الوطنية الأفريقية وتنطلق خلال الشهر الجاري.

تستضيف دولة كوت ديفوار البطولة المنتظرة خلال الفترة من 13 يناير الجاري، حتى النهاية في 11 فبراير المقبلة للعام الحالي 2024.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

ويشارك في البطولة 24 منتخب من القارة السمراء، تقسم على 6 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتواجد 5 منتخبات عربي وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

يصعد من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ويرافقهم 4 منتخبات من أصحاب الأفضل في المركز الثالث من المجموعات.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

دور المجموعات: من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر.

دور الـ 16: من 27 يناير حتى 30 ذات الشهر.

الدور الربع النهائي: من 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر.

الدور النصف النهائي: يوم 7 فبراير 2024.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع: يوم 10 فبراير 2024.

الدور النهائي: 11 فبراير 2024.

المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.