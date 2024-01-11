عاجل - "اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - "اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024، أقترب بشكل كبير انطلق الماراثون الأقوى في قارة إفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تجمع كبار المنتخبات الوطنية.

ويبحث عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم في مصر والوطن العربي خاصة قارة إفريقيا، عن معرفة القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024، ويرغب الجمهور المصري في معرفة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق الأولى في البطولة للفراعنة.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

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"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر وموزمبيق الاولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد ومكان انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا

مقرر أن تنطلق صافرة بداية فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري، وتقام البطولة في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

ويعد منتخب السنغال هو حامل اللقب الأخير للبطولة في الكاميرون لعام 2022، بعدما فاز على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، كما يعد الفراعنة أكثر من توج بلقب كأس أمم إفريقيا في التاريخ برصيد 7 ألقاب.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

يلاقي المنتخب الوطني المصري الأول نظيره منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري 2024، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

يستضيف ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي المباراة بين المنتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

يذكر أن كان حقق الفراعنة الفوز ضد منتخب تنزانيا في البروفة الأخير للمنتخب الوطني المصري، قبل السفر اليوم الثلاثاء للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - مصطفى فتحي - مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حسن كوكا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

سوف أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل، عبر مجموعة من بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق ملكية بث المباريات الأفريقية الكبرى.

ويوجد عدد من القنوات الناقلة الأخرى، التي تعمل على بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، التي تقام في كوت ديفوار البلد المستضيفة للبطولة، وهي كالتالي:-

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:11623.

الاستقطاب: العمودي.

27500: هو معدل الترميز.

تردد القناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680.

الاستقطاب: العمودي.

27500: هو معدل الترميز.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

التردد: 12015.

الاستقطاب: الأفقي.

27500: هو معدل الترميز.

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 11900.

الاستقطاب: الأفقي.

27500: هو معدل الترميز.

تردد قناة فوكس سبورت

التردد: 12284.

الاستقطاب: الأفقي.

27500: هو معدل الترميز.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر الصناعي: استراسات 19.

يعمل على 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: v.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2024

المجموعة الأولى : كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو. المجموعة الثانية : مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق. المجموعة الثالثة : السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا. المجموعة الرابعة : الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا. المجموعة الخامسة : تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا. المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024