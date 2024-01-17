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أحمد جودة - القاهرة - "ترددات البث المباشر".. كيفية مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في AFCON 2024 من خلال القنوات المتاحة.. ينتظر جمهور منتخب المغرب بشغف مواجهة فريقه أمام تنزانيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة مع تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، وزامبيا.

وبعد تألقه في كأس العالم قطر، يتطلع أسود أطلس إلى مواصلة الإنجازات وتحقيق نتائج إيجابية في المسابقة.

وفي هذا التقرير، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لزوارها ومتابعيها في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك وفقًا للخدمة الشاملة التي توفرها لقرائها في مختلف المجالات.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024

"ترددات البث المباشر".. كيفية مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في AFCON 2024 من خلال القنوات المتاحة

يمكن مشاهدة مباراة المنتخبين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى ذلك، يتاح متابعة البث المباشر للمباراة عن طريق خدمة TOD، التي تنقل جميع البطولات والمباريات الحصرية التي تبثها شبكة بي إن سبورت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024

نرصد لكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا:-

•تردد قنوات BeIN Sport CUP 2 HD:-

- التردد: 10850

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معدل تصحيح الخطأ: 2/3

•قناة BeIN Sport CUP 3 English HD:-

- التردد: 12188

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معدل تصحيح الخطأ: 2/3

•قناة المغربية الرياضية:-

- التردد: 11569.

- الاستقطاب: عمودي H.

- معامل التصحيح: 7220.

•BeIN Sport CUP1 HD:-

- التردد: 10810.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

يمكنك استخدام هذه المعلومات لضبط تلفازك والاستمتاع بمشاهدة البرامج والأحداث الرياضية على هاتين القناتين.

تشكيل منتخب المغرب في مواجهة تنزانيا

يتألف الخط الدفاعي من أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد الياميق، ويحيى عطية الله، حيث يمتلكون تنسيقًا فعّالًا لتعزيز الاستقرار الدفاعي، وفي وسط الملعب، تبرز تألق ياسين أملاح، سفيان أمرابط، وعز الدين أوناحي، الذين يتسمون بقدراتهم التكتيكية والاستيلاء على وسط الميدان.

"ترددات البث المباشر".. كيفية مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في AFCON 2024 من خلال القنوات المتاحة

أما في خط الهجوم، يجمع ثلاثي الهجوم القوي والمتميز، حيث يشارك فيهم أمين عدلي، حكيم زياش، ويوسف النصيري، مما يعزز من قدرة الفريق على تسجيل الأهداف وخلق فرص هجومية مميزة، وهذا التكامل بين الخطوط يشير إلى تشكيلة فريق رائعة تجمع بين القوة الدفاعية والهجومية لتحقيق الأداء المثالي في الملعب.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024

تنطلق صافرة مباراة المنتخبين في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يحتضن استاد "لوران بوكو" المباراة المرتقبة بين الفريقين، وتلك اللحظات المثيرة التي ستشهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين وتشجيع الجماهير، وتعكس جوانب مهمة من حماس عشاق الرياضة في المنطقة.