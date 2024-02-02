انت الأن تتابع خبر اضبطها الآن .. تردد قناة ام بي سي Mbc1 على النايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة MBC 1 من أشهر القنوات الفضائية العربية وتنتمي إلى مجموعة إم بي سي الإعلامية وتتمتع هذه القنوات بتقديم محتوى متنوع وشامل للمشاهدين، علمًا بأن هذه المجموعة تأسست في عام 1991 والبث الأول لها كان من لندن، والسبب الأول وراء شهرتها في العالم العربي أنها تلبي احتياجات المشاهدين وتلبي كافة الأذواق، اليوم عبر بوابة الصبح سنوضح أحدث تردد لقناة MBC 1 على النايل سات.

تردد قناة MBC 1 على النايل سات

يعد تردد قناة MBC 1 واحد من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها نظرًا لأنها تقدم محتوى مميز ومتنوع مناسب لكل الأذواق مثل الأفلام المصرية والعربية والأفلام الأجنبية بجانب عدد من المسلسلات المصرية والخليجية، ومن أجل استقبال القناة إليكم بيانات التردد:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات استقبال قناة MBC 1

من أجل استقبال قناة MBC 1 على جهاز الاستقبال الخاص بك لابد من إتباع عدد من الخطوات:

في البداية يتم النقر على زر ok الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على خيار الإعدادات.

انقر على التثبيت اليدوي أو التوليف اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة ام بي سي 1

تتمتع قناة MBC 1 بعدد كبير من المميزات التي تجعلها واحدة من أهم وأشهر القنوات: