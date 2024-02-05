انت الأن تتابع خبر بجودة HD استقبل قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على القمر الصناعي النايل سات يوجد عدد كبير من قنوات الأطفال ولكن الآباء والأمهات يشعرون بالقلق لعدم التأكد من ملائمة هذه القناة للأطفال، ولكن قناة كراميش واحدة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مناسب لهم على مدار الساعة من خلال الرسوم الكرتونية والبرامج التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف الأبجدية والحروف الإنجليزية بالإضافة إلى غرس القيم الأخلاقية، خلال الأسطر التالية سنوضح أحدث تردد لقناة كراميش على النايل سات.

تردد قناة كراميش على النايل سات

أعلنت إدارة قناة كراميش عن تحديث التردد الخاص بها لضمان جودة البث للمشاهدين حيث أن التطوير يشمل جودة الصوت أو الصورة، ويمكنكم الآن استقبال القناة وفقًا للبيانات التالية:

التردد: 11429.

معدل الترميز: 27500.ز

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة استقبال قناة كراميش

بعد أن وضحنا تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات سنوضح في الآتي خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز استقبال الخاص بك:

النقر على زر القائمة الموجود في الريموت الكونترول.

على الفور سوف تظهر على الشاشة قائمة الإعدادات.

اختيار منها التركيب.

ثم التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي الذي سوف تستقبل عليه القناة.

إدخال كل بيانات التردد التي منها التردد ومعدل الترميز.

انقر على بحث ثم احفظ.

بعد ذلك سوف تكون تمكنت من استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

مميزات قناة كراميش