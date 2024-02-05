انت الأن تتابع خبر حمل الآن..تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على النايل والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة عن تردد قناة روتانا سينما، وذلك من أجل الاستمتاع بأقوي الأفلام العربية القديمة والحديثة على مدار ال 24 ساعة، والجدير بالذكر أن هذه القناة تميزت بقصر الفقرات الإعلانية، وهذا ما يجعل المشاهد يبحث عنها ويتابعها، ولمعرفة التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة روتانا سينما

تعد تردد قناة روتانا سينما من القنوات الفضائية الشهيرة والتي نالت على إعجاب عدد كبير جداً من المشاهدين في مدة زمنية قصيرة، وهذا بسبب تقديمها باقة مميزة من الأفلام على مدار أيام الأسبوع، وأما عن التردد الخاص بها جاء كالآتي:

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 12226.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب هو أفقي.

اسم القمر الصناعي هو عرب سات

التردد هو 11843.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب هو أفقي.

خطوات تحميل تردد قناة روتانا سينما

تستطيع عزيزى القارئ ضبط قناة روتانا سينما على جهاز والاستماع بالأفلام الكوميدية والاكشن بصورة مجانية دون أي رسوم أو اشتراكات من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدام جهاز الريموت الخاص بالرسيفر.

النقر على زر القائمة من جهاز التحكم.

إختيار تثبيت ومن ثم تثبيت يدوي.

تحديد القمر الصناعي المراد تثبيت عليه القناة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

النقر على كلمة بحث.

سوف يتم تحميل وحفظ القناة في غصون بضع ثواني.

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