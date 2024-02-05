انت الأن تتابع خبر “شو عملت سوسو“ تردد قناة كراميش للاطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة كراميش للأطفال واحدة من أهم القنوات المميزة الخاصة بتقديم برامج وأغاني للأطفال تعجب العديد من الناس والتي يبحث عنها العديد من الأمهات والآباء في كل مكان، بالإضافة إلى أنها في الأوانه الأخيرة اشتهرت بقوة داخل الوطن العربي لما تحتوي من برامج خاصة ومميزة للاطفال، كما أنها جذبت العديد من الأطفال لمشاهدتها لما تعرضه من محتويات وأغاني مميزة للأطفال، ويريد العديد من الأشخاص في الحصول على تردد قناة كراميش للاطفال الجديد 2024، والاستمتاع بمحتوى هذه القناة.

يمكنك الآن الحصول على القناة بكل سهولة، وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

التردد الجديد لقناة كراميش 2024

حرصت القناة على توفير تردد جديد والذي يمكنك استقبال القناة بكل سهولة من خلاله وذلك بواسطة القمر الصناعي عرب سات، والتردد كالتالي:

معدل الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

أهم مميزات قناة كراميش

البعض يتساءل عن المميزات التي تتواجد في قناه كراميش ولا تتواجد في غيرها من القنوات الاخرى وذلك لتنزيل تلك القناه على جهاز الرسيفر الخاص بهم وهذه المميزات منها: