انت الأن تتابع خبر املي وقت فراغهم .. تردد قناة ميكي كيدز 2024 للأطفال لأروع المسلسلات والبرامج الكرتونية المنوعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تردد قناة ميكي كيدز 2024 للأطفال من أكثر الترددات التي يبحث عنها أولياء الأمور في الفترة الحالية، ذلك لأن القناة تعد من أهم القنوات التي تقدم برامج مميزة خاصة بالأطفال سواء كانت برامج كرتونية أو ألعاب أو قصص وفيديوهات لتسلية الأطفال في أوقات الفراغ وخاصة مع الإجازات لمنتصف العام والعطلات، فمع برودة الجو أصبح من الصعب على الأمهات جعل الأطفال يقضون الكثير من الوقت خارج المنزل، وهم يرغبون في إيجاد البدائل لتسليتهم وجعلهم يقضون وقت ممتع، وتساعد قناة ميكي في ملئ الفراغ الذي يعاني منه الأطفال مع عدم القدرة على الخروج في كافة الأوقات، حيث أنها تقدم برامج مميزة تساعدهم على قضاء وقت سعيد ومفيد يقدم لهم إفادة كبرى في مختلف المجالات.

تسعى قناة ميكي كيدز إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم الطفل لتصبح قناة الأسرة الأولى والتي تجعلهم يشعرون بالسعادة والفرحة من ترك أبنائهم أمامهم، ذلك لأنها تعتمد على مراعاة الأخلاقيات الخاصة بالمجتمعات الشرقية العربية لتقدم للطفل قيمة حقيقية تساعده في حياته، كما أنها من تقدم باقة مميزة من أروع أفلام ومسلسلات الكرتون الحديثة والقديمة، وهي من القنوات المجانية التي يمكن استقبالها بكل سهولة من خلال القمر الصناعي النايل سات بدون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات، واسعاد الأطفال بمتابعة برامجها على مدار 24 ساعة بدون توقف وبدون فواصل إعلانية مزعجة، فهي تقدم العديد من برامج الكرتون من بينها توم وجيري، وسبونج بوب، وبطوط وغيرها والتي جعل القناة تنال إعجاب الملايين من الأفراد منذ بداية انطلاقها.

ويمكن استقبال تردد قناة ميكي الفضائية عن طريق :

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11526.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6,

كما يمكن استقبال القناة عن طريق :

القمر الصناعي، العرب سات.

التردد، 11257.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

كيفية ضبط قناة ميكي

نظرًا لأن قناة ميكي من القنوات التي استطاعت أن تثبت مكانتها في وقت قياسي، فأن الجميع يبحثون عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها ضبط القناة عبر أجهزة الاستقبال المختلفة والاستمتاع بكل برامجها بالمجان بدون أي اشتراكات أو رسوم، ويمكن القيام بذلك عن طريق :