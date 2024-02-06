أسترجع ذكرياتك مع أهم وأقوى تردد قنوات الأفلام المصرية الأبيض والأسود والملونة على Nile Sat

انت الأن تتابع خبر أسترجع ذكرياتك مع أهم وأقوى تردد قنوات الأفلام المصرية الأبيض والأسود والملونة على Nile Satوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتهم كبار السن بمشاهدة الأفلام القديمة والحديثة على قنوات القمر الصناعي نايل سات، حيث تهتم بعض القنوات بإذاعة أفلام الأبيض والأسود فهناك من يسترجع ذكرياته عندما يشاهد فيلم معين، فقد قامت أغلب القنوات بتغير التردد الخاص بها لتحسين جودة ما تقدمه.

فهناك العديد من القنوات التي تهتم بمتابعتها وتقدم لهم سلسلة متنوعة من أهم الأفلام التي أنتاجها مصر، في خلال فترة الخمسينيات والستينيات حيث كان تقدم مجموعة متنوعة من أفلام الكوميديا ​​والرومانسية والتراجيدي، تابعوا السطور التالية لمعرفة أشهر الترددات للقنوات الأفلام المصرية القديمة والحديثة على النايل سات. حضروا حالكم والتفوا حول الشاشة لمشاهدة أمتع الأفلام لأشهر الفنانين الذين حفروا علامة بقلب كل واحد منا.

تردد قناة روتانا سينما

أشتهر قناة روتانا سينما في بداية ظهورها بأكثر جملة شهيرة ترددها حتي الآن في الفواصل الإعلانية “روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك” فهي تابعة لقنوات روتانا السعودية، وقد تم إنشائها في 31 ديسمبر 2004 أي منذ عشرون سنة، تقوم ببث أفلام سينمائية قديمة وحديثة على مدار اليوم، وهي غير مشفرة تعرض الأفلام العربية إضافة إلى برامج إخبارية فنية.

تردد قناة سيما

هي قناة غير مشفرة متخصصة في عرض الأفلام العربية المتنوعة سواء كانت قديمة أو حديثة، مقرها الرئيسي في مصر، وقد بدأت في إذاعة الأفلام والمسرحيات الشهيرة عام ٢٠٠٩ وتحتوي على ٤٢٠٠ فيلم ومسرحية حصرية.

تردد قناة نايل سينما