انت الأن تتابع خبر المفضلة لدى الصغار.. اضبط معنا تردد قناة سمسم كيدز 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتابع أجمل برامج وأغاني الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة سمسم هي من أحد أفضل قنوات الأطفال التي ظهرت على الأقمار الصناعية مؤخرا ونجد أنها تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهي قناة مميزة جدا كونها قد أخذت طابع خاص بها فنجدها تقدم مجموعة من برامج التوعية الدينية للأطفال، هذا مع باقة مختلفة من الأناشيد الإسلامية وتسعى هذه القناة بكل تأكيد إلى ترسيخ المبادئ الدينية في نفوس الأطفال ويوجد أيضا فيها جانب ترفيهي بتقديم أفلام الكرتون والبرامج التعليمية للطفل والتي تعمل على تنمية وعيه وإدراكه، وفي هذا الموضوع نذكر لكم الترددات الجديدة لها.

تردد قناة سمسم الجديد على الأقمار الصناعية

منذ أن تم افتتاح قناة سمسم للأطفال نجد أنها قد اهتمت وبشكل كبير على أن تقدم باقة مختلفة من برامج الأطفال أبرزها يتضمن الجانب الديني والتعليمي وكذلك جانب ترفيهي من خلال عرض أفلام الأنمي والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال وبالنسبة للترددات الجديدة لهذه القناة فقد جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل التصحيح: 6/5.

الجودة: HD.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

كيفية تنزيل قناة على الرسيفر بالتردد

حتى نقوم بتحميل قناة سمسم على جهاز الاستقبال لدينا نقوم باتباع تلك الخطوات: