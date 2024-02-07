تردد قناة الأولى المصرية التحديث الجديد على الأقمار الصناعية

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رياض - احمد صلاح - تعتبر قناه الاولى المصرية واحدة من القنوات الشهيرة في جميع انحاء الوطن العربي وقد ظهرت تلك القناة على شاشات الفضائيات منذ عام 1960، لذلك تعتبر واحدة من اقدم واعرق القنوات الفضائية وتقوم بعرض وبس محتواها طوال اليوم بشكل مجاني، حيث تقوم القناة بتقديم العديد من البرامج الخاصة بالشارع المصري والقضايا التي تشغل الجماهير المصرية محاولة البحث عن المشاكل التي تواجههم.

تردد القناة الأولى المصرية 2024

الكثير من الأشخاص يتساءلون عن طريقة ضبط قناة الاولى المصرية على القمر الصناعي نايل سات وذلك ماذا سنتعرف عليه من خلال التردد التالي:

تردد قناة الأولى الفضائية هو: 11765

معدل الاستقطاب الخاص بقناة الأولى المصرية هو: أفقي.

معدل الترميز لقناة الأولى المصرية: 27500.

القمر الصناعي لقناة الاولى المصرية هو: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ لقناة الأولى المصرية: 5/6.

اسم القناة: Aloula TV

تردد قناة الأولى المصرية عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة الاولى المصرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية: