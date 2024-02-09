انت الأن تتابع خبر الحرامي سرق لولو .. استقبل الآن تردد قناة وناسه لمتابعة أغاني ومقاطع لولو بجودة عالية الدقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتصدر تردد قناة وناسه محركات البحث منذ عدة أيام بشكل كبير، وذلك باعتبارها واحدة من أشهر قنوات الأطفال المتواجدة على الساحة خلال الفترة الحالية، فهي قناة تليفزيونية يعود إطلاقها إلى فترة قريبة ولكن على الرغم من ذلك استطاعت تحقيق نجاحًا ساحقًا وشهرة واسعة، فهي تهتم بعرض محتوى كرتوني مميز باستخدام شخصية كرتونية تحمل اسم “لولو”، وقد تمكنت هذه الشخصية من جذب اهتمام أكبر عدد من الأطفال وساهمت في إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، فدعونا نستعرض معكم تردد قناة وناسه على نايل سات بعد التحديث الأخير وطريقة تثبيتها على جهاز الاستقبال.

[الحرامي سرق لولو .. استقبل الآن تردد قناة وناسه لمتابعة أغاني ومقاطع لولو بجودة عالية الدقة]

تردد قناة وناسه نايل سات

تعرض قناة وناسة محتواها الترفيهي الممثل في الأفلام الكرتونية ذات الرسوم المتحركة والأغانٍ والأناشيد على مدار 24 ساعة متواصلة بجودة عالية الدقة والوضوح معتمدة في ذلك على أحدث الوسائل والتقنيات المتعلقة بمجال البث، وقد أعلنت إدارة القناة خلال الأيام القليلة الماضية عن تحديث التردد، وللاستمتاع بمشاهدة أفضل الأناشيد وكليبات شخصية لولو، يمكن استقبال القناة عبر استخدام الإحداثيات الآتية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

ضبط تردد قناة وناسه على جهاز الاستقبال

لاستقبال قناة وناسه بيبي على الأجهزة والاستمتاع بمشاهدة مقاطع لولو الشهيرة، يتم اتباع الخطوات القليلة التالية:

الضغط على زر “setting” الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

ستظهر قائمة تحتوي على خيارات الجهاز منها يتم اختيار “البحث اليدوي”.

تحديد القمر الصناعي المناسب للقناة.

إضافة تردد قناة وناسه بالإضافة إلى باقي الإحداثيات الأخرى (استقطاب- معدل ترميز- معامل تصحيح الخطأ).

بدء عملية البحث والانتظار حتى انتهاء تنزيل القناة.

وأخيرًا حفظ القناة لإدارجها ضمن قائمة قنوات الجهاز.

أشهر أغاني قناة وناسه