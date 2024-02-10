انت الأن تتابع خبر تردد قناة المصحف الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة المصحف من أفضل القنوات الدينية التى تهتم بعرض محتوى ديني هادف، ومنذ أن بدأت هذه القناة في بث محتواها حازت على إعجاب الكثير من الناس الكبار والصغار، حيث أنها تقدم تلاوات قرآنية وبرامج دينية خلال اليوم، ويتعلم منها الكثير من الناس لذلك سوف نوضح التردد الجديد لقناة المصحف.
تثبيت قناة المصحف على جهازك
- تقدم القناة مجموعة من التلاوات المختلفة وتوضيح معاني الآيات، وتبث القناة القرآن الكريم بأجمل التلاوات والمشايخ المشهورين بصوت عذب وجميل وبجودة عالية.
تردد قناة المصحف على النايل سات
- التردد: 12504
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
تردد قناة المصحف على العرب سات
- التردد: 11259
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
طريقة تثبيت قناة المصحف
- في البداية نضغط على القائمة من الريموت.
- ثم نختار رمز بدائل.
- نختار أمر التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك ندخل التردد الخاص بالقناة والمعلومات المطلوبة.
- ننتظر بضع لحظات حتى يتم تثبيت القناة على الجهاز.
- ثم نضغط على زر Ok لحفظ القناة.
مميزات قناة المصحف
- تعتبر قناة المصحف من القنوات المميزة التى تبث محتواها من السعودية من خلال القمى الصناعي نايل سات، وتتميز ايضاً بتقديم محتواها خلال اليوم بدون تشويش أو انقطاع.
- تم إنشاء القناة في 2014 وحصلت القناة على نسب عالية جدا من المشاهدة، وتعمل القناة على بث القرآن الكريم على مدار اليوم.
- تهتم القناه بعرض محتوى هادف وديني لتشجيع المسلمين على أمور دينهم، تساعد في حث المسلمين على فعل الخيرات وإتباع اوامر دينهم.
- تستخدم القناة أفضل أشكال التكنولوجيا للحصول على جودة عالية وصورة واضحة وصوت واضح، والهدف الرئيسي ليس الربح لكن الهدف الرئيسي من القناة هو الحصول على الأجر والثواب.