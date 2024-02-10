تردد قناة المصحف الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

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رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة المصحف من أفضل القنوات الدينية التى تهتم بعرض محتوى ديني هادف، ومنذ أن بدأت هذه القناة في بث محتواها حازت على إعجاب الكثير من الناس الكبار والصغار، حيث أنها تقدم تلاوات قرآنية وبرامج دينية خلال اليوم، ويتعلم منها الكثير من الناس لذلك سوف نوضح التردد الجديد لقناة المصحف.

تثبيت قناة المصحف على جهازك

تقدم القناة مجموعة من التلاوات المختلفة وتوضيح معاني الآيات، وتبث القناة القرآن الكريم بأجمل التلاوات والمشايخ المشهورين بصوت عذب وجميل وبجودة عالية.

تردد قناة المصحف على النايل سات

التردد: 12504

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

تردد قناة المصحف على العرب سات

التردد: 11259

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

طريقة تثبيت قناة المصحف

في البداية نضغط على القائمة من الريموت.

ثم نختار رمز بدائل.

نختار أمر التثبيت اليدوي.

بعد ذلك ندخل التردد الخاص بالقناة والمعلومات المطلوبة.

ننتظر بضع لحظات حتى يتم تثبيت القناة على الجهاز.

ثم نضغط على زر Ok لحفظ القناة.

مميزات قناة المصحف