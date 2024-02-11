انت الأن تتابع خبر استقبلها الآن .. تردد قناة العاصمة الجديدة 2024 بإشارة عالية لمشاهدة أجدد الأفلام والمسلسلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن تردد قناة العاصمة الجديدة 2024 والتي تعد من أفضل القنوات الفضائية التي تعمل على تقديم محتوى مختلف ومتنوع من البرامج والمسلسلات الهندية والتركية والكورية المترجمة باللغة العربية، فهي قناة فضائية تم إنشائها في عام 2015 مالكها الدكتور السعيد حسين عضو مجلس النواب المصري، ولهذا سوف نسلط الضوء خلال هذا المقال عن تردد قناة العاصمة الجديدة.

تردد قناة العاصمة الجديدة

من الجدير بالذكر أن قناة العاصمة الجديدة واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتواها على مدار اليوم دون توقف وبالمجان بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراكية، وجاءت معلومات التردد الخاص بها على النحو التالي:

نوع القناة: إخباري.

مالك القناة: شركة ميديا التابعة لشركة الكون.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11564.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD

أهم المعلومات حول قناة العاصمة الجديدة

قناة العاصمة الجديدة حصلت على الكثير من المزايا التي جعلتها في مقدمة أفضل القنوات الفضائية، والتي جاءت على النحو التالي:

تقوم القناة بعرض الكثير من الأخبار الهادفة.

كما أنها تقوم بعرض آخر الأخبار عن العالم بصورة حصرية.

تمتلك القناة الكثير من الإعلاميين والصحفيين المشهورين.

من أهم مميزات القناة أنها تقوم بعرض محتواها بكل دقة بدون تشويش.

تقوم بتقديم عدد من البرامج مثل برامج فردي والصندوق الأسود والحالة ج بجانب واحد صحيح وحق ميت.

كيفية ضبط قناة العاصمة الجديدة؟

يمكن ضبط قناة العاصمة الجديدة من خلال إتباع عدد من الخطوات الآتية: