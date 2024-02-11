انت الأن تتابع خبر "القناة المفتوحة".. تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة نهائي كأس أمم أفريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة الجزائرية الرياضية ، فمنذ إنطلاق فعاليات البطولة الأفريقية، وقد إرتفعت معدلات البحث بشكل واضح عن تردد قناة الجزائرية الارضية والتي أعلنت عن توليها مهمة نقل العديد من المباريات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، وتعد قناة الجزائرية المفتوحة أحد أهم القنوات الفضائية في الوطن العربي بشكل عام، وفي الجزائر بشكل خاص، وتستحوذ بالفعل على شعبية كبيرة نظراً لاهتمامها البالغ بما تقدمه للمشاهدين عند نقل المباريات بجانب محتوى شامل لجميع الفعاليات الرياضية الهامة التي يهتم بمتابعتها الآلاف من الشعب العربي.

تردد قناة الجزائرية الارضية

تردد قناة الجزائرية الارضية يمكن لجميع متابعي ومشجعي كرة القدم في الوطن العربي والجزائر متابعته كافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة لعام 2024 من خلال ضبط وتنزيل تردد قناة الجزائرية الارضية، والتي إنطلق بثها عبر الأقمار الصناعية منذ عام 2011، وتخصصت القناة بتقديم مجموعة متنوعة بشكل عام من أفضل البرامج الرياضية، كما تقدم القناة تغطية شاملة لأهم مباريات كرة القدم في البطولات العالمية والمحلية.

تردد قناة الجزائرية على النايل سات

من خلال ضبط البيانات التالية يمكنكم إستقبال قناة الجزائرية الرياضية ومتابعة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

الجودة: HD.

شفرة القناة: 1100001100000000.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار