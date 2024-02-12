ما هو تردد قناة كراميش القمر الصناعي نايل سات ؟

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رياض - احمد صلاح - نجح تردد قناة كراميش في الاستحواذ على مكانة في قائمة قنوات الأطفال الأكثر بحثا وشهرة في الوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى هادف وممتع وذلك من خلال فئة من الأطفال المنشدين للأغاني والأناشيد التعليمية والتربوية الهادفة التي تبتعد عن الموسيقى الصاخبة وتستهدف تقديم محتوى تربوي وسلوكي لاثراء القيم والعادات والتقاليد التي يتسم بها المسلم.

تردد قناة كراميش القمر الصناعي نايل سات

تبث قناة كراميش محتواها من داخل دولة الاردن وقد نجحت القناة في صنع قاعدة كبيرة من الجماهير والمتابعين المشاهدين العرب منذ بداية انطلاقه القناة التي كانت في عام 2009 ميلادي، ولاستقبال القناة يتم استخدام الترددات التالية عند إجراء البحث اليدوي لاستقبال التردد الجديد علما بأن تردد القناة يبث فقط عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية في الصوت والصورة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أشهر المنشدين قناة كراميش

تقدم قناة كراميش مجموعة من الأغاني والأناشيد بصوت فئة من الشباب والأطفال العرب، والجدير بالذكر نجاح هؤلاء المنشدين في استقطاب قاعدة كبيرة من الجماهير العرب لمتابعة محتوى القناة والتفاعل مع الاغاني وحفظها وترديدها، ومن أشهر هؤلاء المنشدين:

وسيم عواد مالك القناة.

بشري عواد.

مجاهد هشام.

محمد عدوي.

عبد القادر صباحي.

سجي وليد حماد.

رندة صلاح.

أمل قطامي.

رأفت عواد.

سارة المنيع.

أناشيد قناة كراميش

فيما يلي نشارك أسماء أشهر الأغاني التي يعشقها الأطفال والتي يتم الاستماع اليها عبر تردد قناة كراميش المجاني: