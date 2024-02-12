انت الأن تتابع خبر استقبل الآن تردد قناة براعم الجديد 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة براعم هو واحد من ترددات قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة أو التأسيس، فقد انطلقت قناة براعم في عام 2009 ميلادي وبالتحديد في تاريخ السادس عشر من شهر يناير، وقد نجحت القناة في تحقيق الشهرة وتحسين تجربة متابعة الأطفال للمحتوى التلفزيوني الشيق والممتع، والجدير بالذكر أن محتوى القناة متنوع ويستهدف عرض وتقديم مقاطع تعليمية باللغة الإنجليزية والفرنسية هذا بالإضافة إلى القصص والحكايات والبرامج الثقافية المتنوعة التي تساهم في نمو الطفل وتوسيع المدارك والأذهان.

تردد قناة براعم على القمر الصناعي هوت بيرد

تبث قناة براعم محتواها عبر القمر الصناعي هوت بيرد من داخل دولة الدوحة قطر، وتبث القناة محتواها باللغة العربية بشكل أساسي، والجدير بالذكر أن القناة تابعة لملكية سعد صالح الهديفي ويمكن استقبال تردد القناة من خلال ضبط الاحداثيات التالية على جهاز الاستقبال المنزلي:

تردد القناة: 12558.

نوع الاستقطاب: عمودي رأسي v.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة براعم على القمر الصناعي بدر5

يتنوع محتوى قناة براعم بتقديم محتوى مفيد ونافع وممتع للأطفال خلال ساعات البث اليومية ويناسب ذلك المحتوى الأطفال من عمر ثلاثة سنوات حتى ستة سنوات، وهناك عدد من الفقرات اليومية الأساسية التي ينتظرها الأطفال بشغف، ولمتابعة المحتوى لابد من استقبال التردد التالي بعد تحديد اسم القمر الصناعي وضبط معدل الترميز واتجاه البحث:

التردد: 10930.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة براعم القمر الصناعي سهيل سات

تبث قناة براعم للأطفال محتواها مجانا عبر التردد المفتوح على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط إحداثيات جهاز الاستقبال اليدوي عبر الترددات التالية: