انت الأن تتابع خبر “ثبتها الآن“ تردد قناة dmc الجديد 2024 بجودة hd لمشاهدة المسلسلات الحصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قناة DMC بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل أن تكون القناة متوافقة مع التطور التكنولوجي الذي يحدث، يجب العلم أن القناة تقوم بإذاعة عدد كبير من المسلسلات المصرية والعربية المختلفة والذي يشاهدها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول في الوطن العربي، كما أنه من المقرر أن تقوم بإذاعة المسلسل الرمضانية الجديدة في شهر رمضان المبارك 2024، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

يجب العلم أن القناة تحرص على بث المسلسلات الحصرية والجديدة والتي تناسب جميع الفئات العمرية ومختلف الأذواق، يمكنك الآن استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة بواسطة القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة دي إم سي دراما على القمر الصناعي نايل سات

أصبح الآن بإمكانك تنزيل القناة على التلفاز الخاص بك من خلال التردد الجديد وهو:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كيفية تثبيت القناة على التلفاز الخاص بك

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح والتي تكون كالتالي: