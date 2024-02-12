انت الأن تتابع خبر ما هو تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 نايل سات وعرب سات ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة روتانا سينما هو واحد من الترددات الأساسية الثابتة على أجهزة الاستقبال المنزلية خاصة عند الأسر العربية التي تعشق الأفلام، حيث تحرص قناة روتانا سينما على تقديم متنوع من تصنيفات الأفلام سواء الحصرية أو أفلام العرض الأول أو أفلام الكوميديا أو أفلام الأكشن والإثارة أو أفلام الحب والرومانسية لإمتاع المشاهد قدر الإمكان.

تردد قناة روتانا سينما القمر الصناعي عرب سات

نجحت قناة روتانا سينما في صنع قاعدة كبيرة من المشاهدين والمتابعين العرب من داخل دول الوطن العربي والخليج والشرق الأوسط، وتقدم القناة محتوى ترفيهي ممتع لإشباع شغف المشاهد وتسليته خاصة يومي الخميس والجمعة، هذا بالإضافة إلى محتوى مميز وحصري في الأعياد والمناسبات مثل أقوى قصص الأفلام الرومانسية في عيد الحب والأفلام الوطنية في يوم الاحتفال بتحرير سيناء وذكرى 6 أكتوبر، ولاستقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات يتم استخدام الإحداثيات التالية:

التردد: 11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات

قناة روتانا سينما واحدة من أشهر القنوات الفضائية المجانية التي تناسب الأسرة بشكل عام، وتقدم القناة محتوى متواصل ومجاني لا يحتاج لرسوم مسبقة الدفع، وتنتمي روتانا سينما إلى شبكة قنوات روتانا الخليجية التي تبث محتواها من داخل الامارات العربيه المتحده، وكانت الانطلاقة الأولى لها عبر الأقمار الصناعية في علم 2004 ميلادي، ولاستقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات يتم استخدام الإحداثيات التالية:

التردد: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أشهر أفلام قناة روتانا سينما