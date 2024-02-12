استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic وعيش مغامرات عالم الطبيعة والحيوان

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رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير من المشاهدين من عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وهي واحدة من القنوات الفضائية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول حول العالم، كما أن القناة تحرص على إذاعة كل ما يخص الطبيعية والحياة في الغابة وحياة الحيوانات، لذلك فهي تعتبر مناسبة لجميع الفئات العمرية المختلفة، وبناء على طلب المشاهدين قامت القناة بتوفير تردد جديد يمكنك من خلاله الحصول على القناة بواسطة الأقمار الصناعية المختلفة، سوف نوضح لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

يجب العلم أن القناة تعمل بشكل مجاني على مدار اليوم وبشكل مجاني بدون رسوم، يمكنك تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك بواسطة التردد التالي:

التردد: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

حرصت القناة على توفير تردد جديد من أجل حل مشاكل التشويش والتقطيع، لذلك يمكنك استقبال القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات، من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة من البرامج المختلفة المفضلة عند الكثير ومن أبرزها: