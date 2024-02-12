انت الأن تتابع خبر تابع مسلسلات رمضان 2024 عبر استقبال تردد قناة on drama على نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم محبي المسلسلات والأعمال الدرامية بالتعرف على تردد قناة on drama، فهي واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تختص في عرض المسلسلات الحصرية ذات العرض الأول، وكعادتها تحرص القناة على بث أهم الأعمال لكبار نجوم الفن المصري في شهر رمضان، حيث أعلنت القناة خلال الساعات القليلة الماضية عن قائمة المسلسلات التي ستُذاع على الشاشة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما دفع بعض المشاهدين للبحث عن التردد الجديد للقناة وكيفية استقبالها عبر أجهزة الرسيفر.

تميزت قناة أون دراما ببث محتواها على مدار اليوم وبجودة عالية الدقة والوضوح، حيث تعتمد القناة على أحدث وسائل وتقنيات البث لتقديم أفضل جودة للمشاهدين، ووفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنت عنها إدارة القناة، جاء تردد قناة on drama الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: HD.

مسلسلات رمضان على قناة on drama

تهتم قناة أون دراما باحتلال الصدارة في سباق مسلسلات رمضان، حيث تنفرد القناة بعرض مسلسلات حصرية على شاشتها فقط لأشهر نجوم الدراما المصرية، وقد أعلنت قناة أون عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مسلسلات رمضان 2024 التي ستذاع على القناة، ومن أبرزها:

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة أحمد مكي.

ضبط تردد قناة on drama على أجهزة الاستقبال

لاستقبال قناة أون دراما ومتابعة أشهر وأفضل أعمال الدراما المصرية ومسلسلات شهر رمضان المبارك، يتم تنزيل القناة عبر اتباع الخطوات التالية: