انت الأن تتابع خبر حدثها الآن.. قناة براعم للأطفال 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ انطلاقها في عام 2019، أسست قناة براعم نفسها كأول قناة عربية مفتوحة على النايل سات، مخصصة بشكل خاص للأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة، تحديدا الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، ومع التركيز الشديد على تقديم محتوى تعليمي ممزوج بالترفيه، تهدف قناة براعم إلى تنمية مهارات الأطفال الأساسية وتأهيلهم للانتقال بسلاسة إلى الحياة المدرسية، ومن خلال برامجها المتنوعة، تقدم القناة تجربة غنية ومفيدة تساعد في بناء أساس متين للتعلم لدى الصغار.

قناة براعم للأطفال قد أرست معايير جديدة في عالم المحتوى التعليمي الترفيهي للصغار، بفضل تفانيها في إنتاج برامج مصممة خصيصا لتعزيز الإدراك والتركيز لدى الأطفال، ومن خلال محتواها الغني والمتنوع، توفر القناة للآباء أداة قيمة تسهم في تطوير مهارات أطفالهم العقلية والتعليمية، من تعليم الحروف الأبجدية والأشكال إلى الألوان وما وراءها، تجمع براعم بين التعلم والمرح بطريقة تجذب انتباه الصغار وتحفز على التعلم الفعال.

تحديث جديد تردد قناة براعم على النايل سات

لجميع الآباء والأمهات الباحثين عن محتوى تعليمي وترفيهي آمن ومفيد لأطفالهم، سوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة براعم، واحدة من أبرز قنوات الأطفال المفتوحة على النايل سات. تتميز قناة براعم ببث محتوى متنوع يعزز التعلم والإدراك لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وذلك لمدة 17 ساعة يوميا، طوال أيام الأسبوع.

يبدأ بث قناة براعم يوميا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، مما يوفر نافذة واسعة لأطفالكم للاستمتاع بالبرامج التعليمية والترفيهية المصممة خصيصا لتنمية مهاراتهم العقلية والإبداعية.

تردد قناة براعم

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات 10930 أفقي 22000

برامج قناة براعم