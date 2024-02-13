أحلى أغاني قناة وناسة..تردد قناة وناسة 2024 Wanasah ومشاهدة أحلى أغاني الأطفال

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رياض - احمد صلاح - يمكن الآن إستقبال تردد قناة وناسة الفضائية على الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات وكذلك القمر الصناعي النايل سات كما أن قناة وناسة الفضائية متاحة في الشرق الأوسط و القرن الأفريقي من خلال إستقبال تردد القناة على القمر الصناعي بدر4 لذلك تصل قناة وناسة الفضائية إلى عدد كبير من الأطفال مما جعل لقناة وناسة شهرة ومكانة في وقت ليس بكبير فقناة وناسة توفر للأطفال أغاني تقدم بطريقة مسلية.

أحلى أغاني قناة وناسة

نجحت قناة وناسة للأطفال بتقديم محتوى خفيف وكذلك محتوى تعليمي من خلال الأغاني التي تقدمها للأطفال حيث متاح من خلال تلك الأغاني العديد من المعلومات وتعلم العديد من السلوكيات ومن خلال مقالنا بموقع بوابة الصبح سوف نعرض لكم بعض من أحلى أغاني قناة وناسة التي حازت على محبة الأطفال ومنها ما يلي

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو وماما.

أغنية حبيب البابا.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات.

أغنية بيب بيب.

أغنية وناسة وناسة.

أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية يا لولو يا لولو في نونو.

أغنية لا تفتحي الباب يا لولو.

أغنية اجا الحلو.

أغنية شيكا السراقة.

أغنية مين اللي سرق الجزمة.

أغنية جراثيم.

أغنية أختي الغيورة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن الآن إستقبال تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات من خلال إدخال بيانات التردد التالي

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يستطيع جميع مشاهدي ومتابعي قناة وناسة مشاهدة أحلى أغاني قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات من خلال إدخال معلومات التردد التالي

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

إستقبال تردد قناة وناسة

يمكن الآن إستقبال تردد قناة وناسة على الشاشة وجعلها ضمن قنوات القائمة الرئيسية من خلال تثبيت التردد وإتباع الخطوات التالية