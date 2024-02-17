انت الأن تتابع خبر حملها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تردد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الفضائية الرياضية التي حازت على إعجاب عدد كبير جداً من المشاهدين في فترة زمنية قصيرة، وذلك لأنها تقوم بعرض مباريات كأس مصر وكأس العالم وكأس السوبر ومباريات الأهلى والزمالك، بجودة عالية تجعل المشاهد يستمتع بأحداث المباراة، كما تمتلك أيضا أقوي وأفضل المعلقين والمحللين الرياضيين، ولكي تتمكن من تحميلها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة أون تايم سبورت

تمتلك تردد قناة أون تايم سبورت كفاءة عالية، وهذا يرجع بفضل تقنية ال HD التي تستخدمها في نقل المحتوي، وبالنسبة لمعلومات التردد الجديد الخاص بها تتمثل في النقاط التالية:

التردد 10853.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

محتوى قناة أون تايم سبورت

تقوم قناة أون تايم سبورت بتقديم جميع المباريات العالمية والحصرية مثل كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية بجودة عالية وبدون فواصل إعلانية التي من شأنها تجعل المشاهد يشعر بالملل أثناء المتابعة، والجدير بالذكر أن هذه القناة رائدة من بين القنوات الرياضية ويهتم عشاق الكرة المستديرة بمتابعتها بصورة دورية وهي الخيار الأول عند الرغبة في متابعة أي مباراة، وللتحميل يرجى اتباع الخطوات التالية: