انت الأن تتابع خبر أحدث تردد لقناة أبوظبي عبر النايل سات لمتابعة أفضل المباريات العالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشكل مجموعة قنوات أبو ظبي تجربة مشاهدة ممتعة ومتنوعة لمتابعيها حيث أنها من أوائل القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات خاصة بالرياضة وكرة القدم، كما أنها قناة ذات شعبية كبيرة وجماهير كثيرة بفضل البرامج والمباريات الرياضية الحصرية ذات جودة البث العالية، الجدير بالذكر أن القناة تديرها الشركة المعروفة شركة أبوظبي للإعلام والتي تبث محتوياتها من دولة الإمارات، كما أنه قد تم إطلاق أول بث تجريبي للقناة عام 1969 وبدأ البث الخاص بها محدود للغاية إلا أنه مع الوقت توسع بالتدريج إلى أن أصبحت من أوائل القنوات الفضائية الرياضية على مستوى الوطن العربي.

أحدث تردد لقناة أبوظبي عبر النايل سات

الكثير من عشاق كرة القدم والرياضة يحبون قناة أبوظبي الرياضية لذلك يبحثون عن أحدث تردد للقناة لمتابعة أفضل وأقوى البرامج الرياضية والمباريات الحصرية، حيث أن القناة قامت بتحديث التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي نايل سات وجاء هذا التردد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة أبو ظبي 2 عبر النايل سات

ويمكن أيضاً استقبال قناة أبوظبى 2 الرياضية لمتابعة أقوى مباريات قطر والسعودية وغير ذلك العديد من المنتخبات التي ستشارك في أُمم آسيا عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد الجديد للقناة والذي جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة المشاهدة: HD.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

ويمكن تنزيل القناة وضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بكم في بعض الخطوات البسيطة والتي تضمنتها النقاط الآتية: