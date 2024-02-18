انت الأن تتابع خبر بضغطة واحدة نزلها .. تردد قناة MBC مصر على النايل سات والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة MBC مصر تعد واحدة من أشهر القنوات على مستوى الوطن العربي، حظت على شعبية كبيرة جداً والملايين من المشاهدات منذ وقت إطلاقها ولهذا مع اقتراب شهر رمضان الكريم يرغب الكثير من الناس في التعرف على تردد القناة لتحميلها قبل عرض المسلسلات الرمضانية التي ينتظرونها من عام لآخر فالقناة ترغب باستمرار على تقديم أفضل جودة للمشاهدين ولهذا سنذكر لكم تردد قناة ام بي سي مصر على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

تردد قناة MBC MASR

قناة ام بي مصر تعمل على تقديم مختلف ومتنوع إرضاءاً لجميع الأذواق، حيث تعمل دائماً على تقديم محتواها مع مراعاة عادات وتقاليد المجتمع العربي، حيث أن القناة تقدم المحتوى الرياضي والكوميدي بالإضافة إلى البرامج الحوارية وبرامج الأطفال، ولهذا يمكنكم تنزيل التردد الجديد الخاص بالقناة على القنر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة MBC مصر على العرب سات

يمكنكم أيضاً متابعة محتوى قناة MBC مصر على القمر الصناعي عرب سات عن طريق تنزيل البيانات التالية:

تردد القناة: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

مسلسلات رمضان على قناة MBC مصر

كالعادة حصلت قناة MBC مصر على حق عرض عدد كبير من المسلسلات الرمضانية، والتي منها ما يلي: