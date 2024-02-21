انت الأن تتابع خبر لأمتع المغامرات.. تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وخطوات الضبط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من القنوات المشهورة والمفضلة لدى الجميع التى تعرض الأفلام الكرتونية الشهيرة للكبار والصغار هي قناة سبونج بوب حيث يتم عرضها في جميع الدول العربية فتقوم ببث الأفلام الكرتونية التي تجذب الأطفال إليها، ويحبها الكثير خاصة كرتون سبونج بوب الذي يتم الإعلان عنه عبر هذه القناة فالكثير من الأشخاص يبحثون عن تردد هذه القناة، وسوف نوضح بالتفصيل خلال هذا المقال تردد قناة سبونج بوب الجديد.

يمكنك معرفة التردد الجديد الخاص بقناة سبونج بوب خلال النايل سات، وهذه من خلال ما يلي:

قمر صناعي: نايل سات.

بتردد: 11355.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل ترميزها: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سبونج بوب على العرب سات

يمكنك ايضا مشاهدة قناة سبونج بوب على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة مثل القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال ما يلي:

قمر صناعي: عرب سات.

ترددها: 12169.

تصحيح الخطأ: 5/6.

بمعامل ترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة سبونج بوب

يجب إتباع بعض الخطوات حتى يتم استقبال قناة سبونج بوب على النايل سات أو العرب سات، وذلك من خلال ما يلي :

باستخدام الريموت الخاص بالريسيفر قم بالضغط على زر القائمة ثم قم بإختيار إضافة قناة.

قم بإدخال التردد الخاص بالقناة.

ثم بعد ذلك حدد القمر الصناعي المراد تشغيله.

حدد معدل الترميز ومعامل التصحيح الخاص بقناة سبونج بوب.

قم بالضغط على أيقونة بحث ثم حفظ القنوات التي تم تنزيلها.

برامج قناة سبونج بوب على الأقمار الصناعية

تقدم قناة سبونج بوب مجموعة من البرامج المختلفة مثل برامج تعليمية وبرامج ترفيهية، وغيرها من البرامج الممتعة ومنها: