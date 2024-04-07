شكرا لاهتمامك لمعرفة في نهاية رمضان .. دعاء قيام الليل في رمضان 2024-1445 ردد معانا اجمل أدعية العشر الاواخر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عباده القيام الليل واحده من افضل واقيم واعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى بها يتقرب العبد من ربه في حاله من السكون والطمانينه وفي وقت يناجي فيه ربه وكل الناس نيام تعد تلك العباده من افضل العبادات واعظمها حكمها وثوابها عند الله عظيم يدعونا الله سبحانه وتعالى الى التقرب اليه من خلال هذه العباده المميزه وكما ذكرنا من قبل فاجرها عظيم اما قيام ليالي رمضان فاجره مضاعف لذلك يتهافت المسلمون على قيام الليل في شهر رمضان ويتساءلون عن صيغ للدعاء للتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى يساعدكم في ذلك من خلال الفقرات التاليه ننقل لكم مجموعه من الادعيه.

ادعيه قيام الليل في رمضان 1445

نقدم لكم متابعين الكرام افضل ادعيه قيام الليل في رمضان ونساعدكم في وجود سياق مختلفه للدعاء يعد الدعاء من افضل العبادات وايضا قيام الليل اجره وثوابه عظيم، إليكم بعض الأدعية:

اللهم بحق هذه الايام المفترجه ارح قلوبنا واجعل الطمانينه والسكينه بها اللهم قربنا الى كل ما يرضيك عنا وابعدنا عن كل ما لا يرضيك عنا.

اللهم افتح لنا ابواب رحمتك،اللهم بعزتك وجلالك انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان.

ربي اني اتقرب اليك بكل ما يرضيك اللهم تقبل مني صلاتي وقيامي ودعائي اللهم رضاك والجنة.

اللهم انت القوي ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء اللهم ارزقنا بحلالك وابعد عنا كل ما هو حرام.

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب.

افضل ادعيه قيام الليل رمضان 2024

ادعي لنفسك ولابنائك لعلها ساعه استجابه لعلك تدرك ليله القدر التي هي خير من الف شهر عباده، يضاعف الله فيها الحسنات والاجور ويكفر السيئات ويحط الخطايا ويرفع الدرجات اللهم بلغنا ليله القدر:

اللهم بعزتك وجلالك اصلح احوالنا واجعلنا من المقبولين عندك.

اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظنك وشفاعه الا شفاعه رسولك الكريم.

اللهم اروينا من حوض نبينا محمد ومن يد نبينا محمد وارزقنا النظره في وجهه واحشرنا معه ومع الصديقنا والشهداء.

اللهم هون على جميع المسلمين في جميع بقاع الارض.

اللهم ارفع رايه الاسلام اللهم انت تعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم العزه للاسلام وللمسلمين.

دعاء القنوت في العشر الاواخر من رمضان 1445 / 2024