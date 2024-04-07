شكرا لاهتمامك لمعرفة من هم ؟ .. ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 28 الثامنة والعشرين اليوم 7/4/2024 عبر قناة MBC مصر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تبدأ عمليات البحث تتزايد من قبل المواطنين وعشاق ومحبي رامز جلال في معرضة من سيكون ضحية برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الاحد الموافق 7 من شهر ابريل لعام 2024 ، وينتظر الكثير من الجمهور عرض حلقة شاكوش مع طليقته ريم ، التي سوف يتم عرضها اليوم ، خصوصا بعدما اشارت مصادر رسمية علي ان هذة الحلقة سوف تحصد نسبة مشاهدة عالية جدا سواء في الدول العربية او غيرها من الدول الاخري.

ضيوف رامز جلال الحلقة 28 الثامنة والعشرين اليوم

يعمل رامز جلال علي عرض البرنامج الخاص بة مع اذان المغرب طوال شهر رمضان المبارك ، وقد أشارت مصادر خاصة بنا علي ان البرنامج سوف يحمل عدد كبير جدا من المميزات الجديدة والتي من اهمها ظهور رامز امام الضيف علي هيئة شجرة في بداية الامر ، ثم يجلس بعد ذلك علي الكرسي الطائر ويبدأ المقلب الخاص بة وهو متواجد في الغرفة السوداء ، وهناك مصدر رسمي يؤكد علي ان البرنامج سوف يحصل علي ايردات عالية جدا خصوصا في الموسم الحالي الذي جاء رامز بفكرة جديدة من نوعها.

ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 28 الثامنة والعشرين اليوم

سوف تعرض الحلقة 27 السابعة والعشرين من برنامج رامز جاب من الاخر اليوم السبت الموافق 6 من شهر ابريل لعام 2024 وذلك في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر والسابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتقوم قناة ام بي سي مصر بعرض البرنامج.

تردد قناة ام بي سي مصر 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

قد نجح رامز جلال في الحلقة الماضية من برنامجة رامز جاب من الاخر في استضافة النجم الكبير حسن شاكوش وطليقته ريم ، ولم يتم استكمال الحلقة وذلك لان كل منهما دخل في جدال كبير جدا ، ونحن في انتظار معرفة ضيوف حلقة اليوم.

ابرز ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

النجمة سمية الخشاب.

النجمة نجلاء بدر.

محمد عبد المنعم.

النجمة نسرين أمين.

علي البليهي.

النجمة ميرهان حسين.

باسم سمرة.

أحمد السقا.

محمد لطفي.

النجمة مي عمر.

حسن شاكوش.

حمدي المرغني.

النجمة هدى المفتي.

النجمة انتصار.

محمد عبد المنعم.

أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك سابقاً.

محمد شاهين.

النجمة يسرا اللوزي.

أحمد فهمي

حمادة هلال.

النجمة أيتن عامر.

أحمد مالك.

محمد رياض.

النجمة باميلا الكيك.

عبد الناصر زيدان.

عمرو يوسف.

إمام عاشور.

محمود كهربا.

غادة إبراهيم.