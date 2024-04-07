شكرا لاهتمامك لمعرفة اعرف الاجابة الصحيحة .. حل فزورة فريش 2024 اليوم الاحد 7 ابريل الموافق 28 رمضان 2024 fazoura.fresh والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
حل فزورة فريش 2024 اليوم الموافق 7 من شهر ابريل لعام 2024 ، والذي يتم عرضها علي شبكة قنوات ام بي سي مصر ، ويرغب الكثير من المواطنين في الاشتراك بهذة المسابقة والعمل في الحصول علي الجائزة وهي 5 اجهزة كهربائية ، ويتم عرض ذلك المسابقة من قبل النجمة المعروفة روبي ، ويهتم الكثير من المواطنين في معرفة اسم الدولة المستوردة لمنتجات فريش وذلك من اجل الدخول علي السحب والحصول علي الجائزة ، وعبر موقع اقرأ نيوز سوف نعمل علي توفير اسم الدولة اليوم.
ما هي شروط الاشتراك في فوازير فريش ؟
تعد هذة المسابقة من أهم وافضل المسابقات التي يشارك فيها الكثير من المواطنين ، وتتميز المسابقة بالمصداقية والشفافية حيث يتم تقديم الجوائز بشكل مباشر علي الهواء مباشرة ، ويعد من اهم الشروط اللازمة للاشتراك في هذة المسابقة هي كالاتي :-
- ارسال الإجابة من الساعة 6:00 مساءا وحتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.
- الحصول على الجائزة يكون من خلال تقديم الرقم القومي.
- يستثني من الفائزين من لهم صلة قرابة مع أحد العاملين في شركة فريش.
- الجائزة تأتي على شكل أجهزة منزلية ولا يمكن استبدالها بجائزة مالية.
حل فزورة فريش 2024 اليوم الاحد 7 ابريل الموافق 28 رمضان
اجابة سؤال اليوم واسم الدولة هي ” ايرلندا ” والجدير بالذكر ايضا يمكنك ترك الاجابة الصحيحة عبر الموقع الرسمي الخاص بفريش علي شبكة الانترنت وذلك عن طريق اتباع الأتي :-
- الدخول أولا على رابط موقع مسابقة فريش من هنـــــــــا.
- اختيار الإجابة الصحيحة لفزورة اليوم.
- إدخال الاسم بالكامل ورقم الهاتف واسم المحافظة التابع لها.
- الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا.
- وأخيرا الضغط على ايقونة ارسال.
يرغب الكثير من الجمهور في معرفة اسم الدولة التي تعمل فريش علي تصدير الاجهزة الخاصة بها لها ، ومن المتوقع ان تكون دولة اليوم هي كوريا الشمالية.