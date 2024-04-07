شكرا لاهتمامك لمعرفة اعرف الاجابة الصحيحة .. حل فزورة فريش 2024 اليوم الاحد 7 ابريل الموافق 28 رمضان 2024 fazoura.fresh والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

حل فزورة فريش 2024 اليوم الموافق 7 من شهر ابريل لعام 2024 ، والذي يتم عرضها علي شبكة قنوات ام بي سي مصر ، ويرغب الكثير من المواطنين في الاشتراك بهذة المسابقة والعمل في الحصول علي الجائزة وهي 5 اجهزة كهربائية ، ويتم عرض ذلك المسابقة من قبل النجمة المعروفة روبي ، ويهتم الكثير من المواطنين في معرفة اسم الدولة المستوردة لمنتجات فريش وذلك من اجل الدخول علي السحب والحصول علي الجائزة ، وعبر موقع اقرأ نيوز سوف نعمل علي توفير اسم الدولة اليوم.

ما هي شروط الاشتراك في فوازير فريش ؟

تعد هذة المسابقة من أهم وافضل المسابقات التي يشارك فيها الكثير من المواطنين ، وتتميز المسابقة بالمصداقية والشفافية حيث يتم تقديم الجوائز بشكل مباشر علي الهواء مباشرة ، ويعد من اهم الشروط اللازمة للاشتراك في هذة المسابقة هي كالاتي :-

ارسال الإجابة من الساعة 6:00 مساءا وحتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.

الحصول على الجائزة يكون من خلال تقديم الرقم القومي.

يستثني من الفائزين من لهم صلة قرابة مع أحد العاملين في شركة فريش.

الجائزة تأتي على شكل أجهزة منزلية ولا يمكن استبدالها بجائزة مالية.

حل فزورة فريش 2024 اليوم الاحد 7 ابريل الموافق 28 رمضان

اجابة سؤال اليوم واسم الدولة هي ” ايرلندا ” والجدير بالذكر ايضا يمكنك ترك الاجابة الصحيحة عبر الموقع الرسمي الخاص بفريش علي شبكة الانترنت وذلك عن طريق اتباع الأتي :-

الدخول أولا على رابط موقع مسابقة فريش من هنـــــــــا.

اختيار الإجابة الصحيحة لفزورة اليوم.

إدخال الاسم بالكامل ورقم الهاتف واسم المحافظة التابع لها.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا.

وأخيرا الضغط على ايقونة ارسال.

يرغب الكثير من الجمهور في معرفة اسم الدولة التي تعمل فريش علي تصدير الاجهزة الخاصة بها لها ، ومن المتوقع ان تكون دولة اليوم هي كوريا الشمالية.