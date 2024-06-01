نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة لمباراة بوروسيا أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 1 يونيو، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024

موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي على ملعب ويمبلي.

ونجح فريق ريال مدريد في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، صعد بروسيا دورتموند الألماني، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي فاز عليه بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناتي beIN Sports 1HD، وbeIN Sports 2HD، بصوت المعلقين المميزين حفيظ دراجي، وخليل البلوشي.

تردد القنوات المفتوحة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

قناة IRIB TV Varzesh HD Iran بتردد Intelsat 62°E – 11555 V 30000 أو تردد Es’hailSat | Badr 26°E.11881 H 27500

قناة M6 Suisse HD Switzerland بتردد Eutelsat 9°E – 12034 V 27500.

قناة CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E – 11135 H 27500.

قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E – 11785 H 27500.

قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.